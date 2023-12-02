Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 00:03
Ümit Özdağ hakkında soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.

Anlamı: Arap emperyalizmine karşı laf edilemez. Hükümetin politikaları hakkında eleştiri de bulunmak bulundurmak suç. Gerçekçi muhaliflik yapılamaz.

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