Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Aralık 2023 00:59
El durumu tayin dilekçesi
merhabalar, kasım ayı içerisinde eş durumu dilekçesi verdim, sistemden kontrol ettiğimde değerlendiriliyor yazmakta ortalama ne kadar sürede acıklanır. Daha önce dilekçe verip sonuçlananlar yardımcı olursa sevinirim

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