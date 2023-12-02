ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN EMEKLİ OLANLAR MAHKEME KARARI İLE EGM YE DÖNMEYE BAŞLADI

Araştırma Merkezinde çalışırken kendi isteği ile emekli olanlar, emeklilik iptal davası açarak tekrar EGM kadrosuna atanmaya başladı, ben de aynı durumdayım, davam devam ediyor, inşallah kazanıp EGM deki görevimize atanacağız Bu durumda olan varsa bana yazsın, emekli grubumuz var sizleri de bekleriz

Araştırma Merkezinde çalışırken kendi isteği ile emekli olanlar, emeklilik iptal davası açarak tekrar EGM kadrosuna atanmaya başladı, ben de aynı durumdayım, davam devam ediyor, inşallah kazanıp EGM deki görevimize atanacağız Bu durumda olan varsa bana yazsın, emekli grubumuz var sizleri de bekleriz