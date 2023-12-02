Sgk iş giriş hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
4b sözleşmeli personelin üniversiteden mezun olup kpssden atanmasıSözleşmeleri personel eş durumuKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.gih koruma ve güvenlik sakal28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek BaşlıkDsi 2024 Giyim YardımıDestek personeli kadroya geçince yhs-hizmetli unvanına geçenler topluluğu4B'den 5393'e geçiş4b Koruma Güvenlik Memuru Hakları NelerdirSgk iş giriş hk.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması