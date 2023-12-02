Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 01:31
Sgk iş giriş hk.

Merhaba, 4/b atamam yapıldı arşiv araştırmam sonucunda işe çağrıldım. Burada bir forumda bir kişinin sgk giriş engeli olabilceğini yazdığını gördüm merakdan soruyorum sözleşme sıradında işe başlayamam durumu oluyor mu sgk tarafından


umutXx
Daire Başkanı
02 Aralık 2023 02:34

evet oluyor ancak düzeltilebilir bir durum.

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