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Editörler : Lanet


02 Aralık 2023 02:23
Ben bir rüya gördüm

Ben bir rüya gördüm

Bir rüya gördüm havuzlar ve lunaparklarla oyuncaklar

Ablacığım vardı yanımda ??gel dedim şu suya atlayalım??

Atladık beraber başladık yüzmeye...

Rüya kafeste bir kuş gibidir tabir etmesek yada

Sormasak tabir ettirmesek uçup gitmeyecek elden.

Pahalı lüks araba gelecek tabiri karşılığı Hediye

Allah?tan gelecek hediye, lakin tabir ettirdiğimizde

Oyuncak araba geliyor 3 yaşındaki evladıma.

Bunun gibidir ehline gidip tabir ettirilmelidir

Bende tabir ettirdim ehline bana dedi ki rüyam için

??Ablanın hidayetine vesile olacaksın?? ne güzeldir

Öyle pek bir bildiğim ehil yayın yoktur bir tane var

Güvendiğim kesin ehil kitap oda,

??A?dan Z?ye Ansiklopedik Rüya Yorumları?? kitabın adı

Kendim aldım anneciğime hediye ettim memnunum bu kitaptan.

Söyledim ablacığımı böyledir diye bakalım bekliyoruz...

Namussuz şeytan bile anladı, ilmi vardır. şiirin kıymetini.

Barış Sağlam

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