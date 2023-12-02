Ben bir rüya gördüm
Bir rüya gördüm havuzlar ve lunaparklarla oyuncaklar
Ablacığım vardı yanımda ??gel dedim şu suya atlayalım??
Atladık beraber başladık yüzmeye...
Rüya kafeste bir kuş gibidir tabir etmesek yada
Sormasak tabir ettirmesek uçup gitmeyecek elden.
Pahalı lüks araba gelecek tabiri karşılığı Hediye
Allah?tan gelecek hediye, lakin tabir ettirdiğimizde
Oyuncak araba geliyor 3 yaşındaki evladıma.
Bunun gibidir ehline gidip tabir ettirilmelidir
Bende tabir ettirdim ehline bana dedi ki rüyam için
??Ablanın hidayetine vesile olacaksın?? ne güzeldir
Öyle pek bir bildiğim ehil yayın yoktur bir tane var
Güvendiğim kesin ehil kitap oda,
??A?dan Z?ye Ansiklopedik Rüya Yorumları?? kitabın adı
Kendim aldım anneciğime hediye ettim memnunum bu kitaptan.
Söyledim ablacığımı böyledir diye bakalım bekliyoruz...
Namussuz şeytan bile anladı, ilmi vardır. şiirin kıymetini.
Barış Sağlam
Ben bir rüya gördüm
Bir rüya gördüm havuzlar ve lunaparklarla oyuncaklar
Ablacığım vardı yanımda ??gel dedim şu suya atlayalım??
Atladık beraber başladık yüzmeye...
Rüya kafeste bir kuş gibidir tabir etmesek yada
Sormasak tabir ettirmesek uçup gitmeyecek elden.
Pahalı lüks araba gelecek tabiri karşılığı Hediye
Allah?tan gelecek hediye, lakin tabir ettirdiğimizde
Oyuncak araba geliyor 3 yaşındaki evladıma.
Bunun gibidir ehline gidip tabir ettirilmelidir
Bende tabir ettirdim ehline bana dedi ki rüyam için
??Ablanın hidayetine vesile olacaksın?? ne güzeldir
Öyle pek bir bildiğim ehil yayın yoktur bir tane var
Güvendiğim kesin ehil kitap oda,
??A?dan Z?ye Ansiklopedik Rüya Yorumları?? kitabın adı
Kendim aldım anneciğime hediye ettim memnunum bu kitaptan.
Söyledim ablacığımı böyledir diye bakalım bekliyoruz...
Namussuz şeytan bile anladı, ilmi vardır. şiirin kıymetini.
Barış Sağlam