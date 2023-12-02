Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 06:49
İnfaz korumaya geri dönmek istiyorum

Merhaba arkadaşlar infaz koruma memuru olarak çalışırken geçen sene diyanete geçiş yaptım ancak görevime geri dönmek istiyorum tekrar. Yaklaşık 6 ay önce dilekçe verdim red cevabı geldi yeniden KPSS ye girmek gerekiyormuş ilk defa atananlar gibi. Bunun başka yolu yok mudur bilgisi olan tecrübeli arkadaşlar yardımcısı olursa sevinirim teşekkürler


mor.gezegen
Aday Memur
02 Aralık 2023 07:24
vay arkadaş insanlar kamu personeli olmak için bi tarafını yırtarken mülakatlarda elenirken kimisi de bi kurumdan çıkım başka kuruma geçiyor nasıl bir şans
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