Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Aralık 2023 09:26
EŞ DURUMUNDAN GİH OLDUM
Arkadaşlar 2 ay önce eş durumundan gih oldum ne kadar güzel birseymiş bu memurluk sabah gittiğin saat belli akşam çıktığın saat belli yaptığın iş belli amir müdür sitresi yok hafta sonu tatil saat 17.00 dan sonra arayan soran yok. Bayram için Allah ömür verirse şimdiden plan yapıyorum. Hiyariside sıran yok üstün sadece başındaki müdür mis gibi ya . Yıllarca olmamak için direndim mahkeme ile uğraştım artık dayanamyinca oldum keşke zamanında olsaymissim boşa 2 yıl colugumdan çocuğumdan ayrı kalmışım. 4 bin maaşım düştü ama nasıl olduysa daha çok cebimde para kalıyor. polisten 3 öğün disarda yemek yiyordum günlük min 250 yemek parası çıkıyordu. Cocuklari gormedigimden onlari para ile mutlu etmek istediğimden saçma sapan hediye alıyordum simdi artık yanlarındayim her akşam derslerini ben yaptiriyorum hafta sonu kurslara götürüyorum. kızım baba her akşam ve hafta sonları evdemisin artık diye sormuştu ilk geçtiğim zaman evet deyince oleyyy diye bağırdı bu bile yetti bana. Herkesin gönlüne göre versin Allah.

poliscz35
Aday Memur
02 Aralık 2023 09:55

Hayirli olsun.Es durumundan gih nasil oldunuz acaba?

Toplam 1 mesaj

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