Arkadaşlar 2 şarkını yapıp batıda 2 sene kaldıktan sonra tekrar şarka giden var mı? ben tanık oldum torpil mı bunun adı yani böyle bir şey mümkün mü?

Arkadaşlar 2 şarkını yapıp batıda 2 sene kaldıktan sonra tekrar şarka giden var mı? ben tanık oldum torpil mı bunun adı yani böyle bir şey mümkün mü?