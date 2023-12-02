Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Aralık 2023 10:59
TORPİL
Arkadaşlar 2 şarkını yapıp batıda 2 sene kaldıktan sonra tekrar şarka giden var mı? ben tanık oldum torpil mı bunun adı yani böyle bir şey mümkün mü?

umutXx
Daire Başkanı
02 Aralık 2023 12:07

evet mümkün ama sağlam referans şart. görevlendirme yöntemiyle de gidilebiliyor.

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