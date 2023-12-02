Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Aralık 2023 11:48
Ocak zammına seyyanen dahil mi? değil mi?
arkadaşlar verilecek enfilasyon şuan ki maaş üzerinden mi yoksa seyyanen çıkarılıp mı hesap yapılacak ?

kral122
Daire Başkanı
02 Aralık 2023 11:54

Siz memur musunuz en az 10 kere cevaplandı bu konu hepsine gelecek .

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