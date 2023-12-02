Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2023 12:33
Neden işimizden memnun değiliz?

evet neden hiç bir öğretmen memnun değil?

cevapları alayım?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
02 Aralık 2023 12:45
ben gayet memnunum.

Memleketinogretmeni
Şef
02 Aralık 2023 13:06

Gelirin yeterli olmamasından memnun değil çoğu öğretmen


difficulties
Şube Müdürü
02 Aralık 2023 13:27

İşinden memnun olanlar öğretmenlik yapanlar. Memnun olmayanlar işini yapamayanlar.


A.Ozan91
Aday Memur
02 Aralık 2023 13:31

Bence tam tersi

difficulties, 1 saat önce

İşinden memnun olanlar öğretmenlik yapanlar. Memnun olmayanlar işini yapamayanlar.


difficulties
Şube Müdürü
02 Aralık 2023 13:39

Nasıl yani?

A.Ozan91, 59 dk. önce

Bence tam tersi

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