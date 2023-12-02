LÜTFEN BİRİ YARDIM ETSİN LÜTFENNN

Ben 1 ay oldu Gençlik ve spor da sözleşmeli olarak başladım. Babam %80 engelli raporu var ve o rapor çıktıktan sonra 5 kere daha ameliyat oldu şuan da hastanede yatıyor. Evin tek çocuğuyum.

Ben babamın raporunu ve epikriz rapurunu kullanarak nasıl memleketime gidebilirim ?

Geçiçi görevlendirme nasıl olur ?