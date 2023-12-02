Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 12:55
LÜTFEN BİRİ YARDIM ETSİN LÜTFENNN

Ben 1 ay oldu Gençlik ve spor da sözleşmeli olarak başladım. Babam %80 engelli raporu var ve o rapor çıktıktan sonra 5 kere daha ameliyat oldu şuan da hastanede yatıyor. Evin tek çocuğuyum.

Ben babamın raporunu ve epikriz rapurunu kullanarak nasıl memleketime gidebilirim ?

Geçiçi görevlendirme nasıl olur ?

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Sözlük

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