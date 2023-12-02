Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 12:55
Lütfen biri yardım etsin

Ben 1 ay oldu Gençlik ve spor da sözleşmeli olarak başladım. Babam %80 engelli raporu var ve o rapor çıktıktan sonra 5 kere daha ameliyat oldu şuan da hastanede yatıyor. Evin tek çocuğuyum.

Ben babamın raporunu ve epikriz rapurunu kullanarak nasıl memleketime gidebilirim ?

Geçiçi görevlendirme nasıl olur ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Aralık 2023 14:51
Çok geçmiş olsun ama 1 ay çalışma ile maalesef bu işler olmaz. Öncelikle en az 1 yıl atandığınız yerde çalışmalısınız gerisi sonra.

oguz32
Aday Memur
02 Aralık 2023 15:16

Yılda iki kez tayin nakil talepleri için sistem açılıyor detayları personel sitesinden bakman gerek

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