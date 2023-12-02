Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


02 Aralık 2023 12:59
Geçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardim

Ben 1 ay oldu Gençlik ve spor da sözleşmeli olarak başladım. Babam %80 engelli raporu var ve o rapor çıktıktan sonra 5 kere daha ameliyat oldu şuan da hastanede yatıyor. Evin tek çocuğuyum.

Ben babamın raporunu ve epikriz rapurunu kullanarak nasıl memleketime gidebilirim ?

Geçiçi görevlendirme nasıl olur ?

LÜTFEN BİRİ YARDIM ETSİN


umutXx
Daire Başkanı
02 Aralık 2023 19:43

raporu belgelerle birlikte kurumuna dilekçe vereceksin, mazerete bağlı tayin isteyeceksin.


Stro4k
Aday Memur
02 Aralık 2023 23:31

tam teşekküllü hastaneden bulunduğum ilde tedavisi yoktur yazısı almama gerek var mı ?

umutXx, Dün

raporu belgelerle birlikte kurumuna dilekçe vereceksin, mazerete bağlı tayin isteyeceksin.


umutXx
Daire Başkanı
03 Aralık 2023 00:37

kardeşim heyet raporu hükmünde olmalı, ve babanızın bakıma muhtaç olduğunu belgelendirmelisin, yoksa kabul etmezler. mazerete tayinler zaten geçerli bir belgelendirme olmadığı müddetçe kabul etmiyorlar.

Stro4k, Dün

tam teşekküllü hastaneden bulunduğum ilde tedavisi yoktur yazısı almama gerek var mı ?


Eylül2016
Aday Memur
03 Aralık 2023 10:56
öncelikle geçmiş olsun. acil şifalar. babanızı bulunduğunuz yere nakletme imkanı neden yok. artık her ilde tam teşekküllü hastane var diye biliyorum. kanun eski. ancak çok ekstrem Bi hastalıksa ve bulunduğunuz yerdeki tam teşekküllü hastanede uzman yoksa heyet raporu alacaksınız. hayat raporunda birçok dr olur ve başhekim onayı bulunur. bulundugunuz vilayette ilgili branş olmadigi ayrica hastanin bakılmama durumunda hayati sıkıntıya gircegi belirtilmeli. aileden başka kişi olup olmadığına da bakarlar. Yani anne varsa anne baksın diyebilirler. çünkü ailesiyle kalmadığı halde tayin aldıran çok oldu zamanında kurumlar sıkı tutuyor.
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