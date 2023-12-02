Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2023 15:43
Eğitim amaçlı yurt dışına çıkışta mazeret izni alabilir miyim?

Değerli öğretmen arkadaşlarım; 23-31 Mart tarihlerinde kendi branşımla ilgili bir eğitim alacağım, bu tip durumlarda mazeret izni için başvuru yapılabiliyor mu ve mazeret izni veriliyor mu? 31 Mart yerel seçim günü olduğu için mazeret izni kapsamında izinli olacağımdan seçim görevi çıkar mı ?

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak zammıÖğretmenler ve öğrenciler okul idaresini puanlamalıÖğrenci koçluğu angarya mıdır?'PDR Çözüm Önerisi'ni Konuşuyoruz. "Medenice'"Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Norm fazlası olmama itiraz edebilir miyim?Neden işimizden memnun değiliz?Öğretmenler Kurulunda Alınan Karara Uymama Cezası Danışmaİlçede çalışıyorum; eşim mazeret atamasında merkezi tercih edebilir mi?14 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders alır?

Sözlük

ek mtv'yi ödememek 2 togg 2 esans 1 a million miles away 1 Bugün olanlar 2 Fenerbahçe 1 ıssık göl 1 henry kissinger 2 allem etmek kallem etmek 2 bir kere bile duymadım 1

Son Haberler

Beşiktaş'ın borcu açıklandıFilipinler'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi112 kara ambulanslarıyla 5,5 milyonu aşkın hasta ve yaralı taşındıBakan Uraloğlu Hatay Havalimanı için tarih verdiEURO 2024'ün para ödülleri açıklandı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması