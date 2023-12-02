Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2023 15:43
Eğitim amaçlı yurt dışına çıkışta mazeret izni alabilir miyim?

Değerli öğretmen arkadaşlarım; 23-31 Mart tarihlerinde kendi branşımla ilgili bir eğitim alacağım, bu tip durumlarda mazeret izni için başvuru yapılabiliyor mu ve mazeret izni veriliyor mu? 31 Mart yerel seçim günü olduğu için mazeret izni kapsamında izinli olacağımdan seçim görevi çıkar mı ?

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