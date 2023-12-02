Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2023 16:03
2024 ocak tayinleri

Ohal den dolayı açılan tayinlerde tayinim çıktı ama ailevi sebeplerden dolayı gidemedim. 2024 ocak iller arası tayin döneminde başvurabilir miyim acaba yoksa 1 yıl cezaya mı tabi bir durum mudur?

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