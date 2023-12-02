Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 17:01
4b sözleşmeli eğitim hakkıyla tayin

Eğitim hakkıyla okuduğumuz unideki şehre geçiş yapabilme imkanımız varya veya sözleşmeliysek nasıl istedigim şehre tayin çıkartabilirim help


hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Aralık 2023 17:29
Öyle bir hakkınız olduğunu nereden çıkardınız?
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