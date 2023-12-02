Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 17:45
bakanlık 2024 yılında alım yapacak mı
Adalet bakanlığı 2024 ilk baharında 2022 kpss puanları ile alık yapar mı sizce ?

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