Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Aralık 2023 18:11
Adıyaman Terör Tazminatı ne olacak ?
Komik bir rakam olarak 800 TL terör tazminatı adında yatırılan ücret artırılacak mi ? Yoksa herkesin kaçtığı kimsenin tayin olmak istemediği Adıyaman da mağdur mu olacağız?

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