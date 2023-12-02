Adıyaman Terör Tazminatı ne olacak ?

Komik bir rakam olarak 800 TL terör tazminatı adında yatırılan ücret artırılacak mi ? Yoksa herkesin kaçtığı kimsenin tayin olmak istemediği Adıyaman da mağdur mu olacağız?

Komik bir rakam olarak 800 TL terör tazminatı adında yatırılan ücret artırılacak mi ? Yoksa herkesin kaçtığı kimsenin tayin olmak istemediği Adıyaman da mağdur mu olacağız?