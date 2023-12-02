Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2023 18:46
Tayinler hakkında

Merhabalar eş tayini ile gidilen ilde il içi tayin yapılabilir mi yada gidilen hastaneye iller arası tayinde kadro açarsa başvuru yapılabilir mi


umutXx
Daire Başkanı
02 Aralık 2023 19:44

yılını doldurduysan yapılır. ama her bakanlığın tayin şartlarında özel durumlar olabilir, onu araştırın.

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