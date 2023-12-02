KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Aralık 2023 19:04
Lisans Konular
Arakadaşlar yaklaşık 2 haftadır çalışmaya başladım. Tarihten 3. üniteye Coğrafyadan 2. ünitedeyim. sizce çok yavaş mı ilerliyorum? sizde durumlar nedir?

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