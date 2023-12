kadroda 10 aydır çalışıyorum ve bir şey sorulmadan birden çeviğe atamam çıktı (asaletim tasdik olmadı dahaca) soruşturma vs hiç bir olumsuzluğumda yok. Bir kaç avukatla görüştüm atamanın iptali için mahkemeye verebilirsin dediler. böyle bir şey mümkün mü? mahkemeye verirsem bana geri dönüşü ne olur? (asaleti olumsuz etkileme mobing vs vs) bilgili abilerimin ablalarım devrelerim görüşlerini bekliyorum

