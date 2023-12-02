çeviğe Atamanın yapılması neden rahatsız etti ki seni? operasyonel bir şubede çalışıp çıkarılmayı gururuna yediremiyorsan daha çok şey göreceksin ben trafik veya polis merkezinde çalışırken çıktı tayini dersen verilmiş sadakan varmış? Bu arada çok takma bak 10 yıllık memurum haftalık rutin hiçbir şekilde şaşmaz yerim değişir polis merkezinde ararlar beni görevin burası eyvallah der geçerim kendi yaşıt ve devrelerimden daha büyük olmama rağmen onlardan 6 7 yaş daha genç duruyorum çünkü takmıyorum:) sadece verilen görev ne ise onu yapıyorum birde mevzuatımıza hakimim ne hak yerim nede hakkımı yediririm. Sorgulamayı çok yaparsan sıkıntı çekersin. kendine iyi bak

çeviğe Atamanın yapılması neden rahatsız etti ki seni? operasyonel bir şubede çalışıp çıkarılmayı gururuna yediremiyorsan daha çok şey göreceksin ben trafik veya polis merkezinde çalışırken çıktı tayini dersen verilmiş sadakan varmış? Bu arada çok takma bak 10 yıllık memurum haftalık rutin hiçbir şekilde şaşmaz yerim değişir polis merkezinde ararlar beni görevin burası eyvallah der geçerim kendi yaşıt ve devrelerimden daha büyük olmama rağmen onlardan 6 7 yaş daha genç duruyorum çünkü takmıyorum:) sadece verilen görev ne ise onu yapıyorum birde mevzuatımıza hakimim ne hak yerim nede hakkımı yediririm. Sorgulamayı çok yaparsan sıkıntı çekersin. kendine iyi bak