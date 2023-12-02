Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Aralık 2023 20:16
Yardım
kadroda 10 aydır çalışıyorum ve bir şey sorulmadan birden çeviğe atamam çıktı (asaletim tasdik olmadı dahaca) soruşturma vs hiç bir olumsuzluğumda yok. Bir kaç avukatla görüştüm atamanın iptali için mahkemeye verebilirsin dediler. böyle bir şey mümkün mü? mahkemeye verirsem bana geri dönüşü ne olur? (asaleti olumsuz etkileme mobing vs vs) bilgili abilerimin ablalarım devrelerim görüşlerini bekliyorum

Proletariat
Daire Başkanı
02 Aralık 2023 20:27
çeviğe Atamanın yapılması neden rahatsız etti ki seni? operasyonel bir şubede çalışıp çıkarılmayı gururuna yediremiyorsan daha çok şey göreceksin ben trafik veya polis merkezinde çalışırken çıktı tayini dersen verilmiş sadakan varmış? Bu arada çok takma bak 10 yıllık memurum haftalık rutin hiçbir şekilde şaşmaz yerim değişir polis merkezinde ararlar beni görevin burası eyvallah der geçerim kendi yaşıt ve devrelerimden daha büyük olmama rağmen onlardan 6 7 yaş daha genç duruyorum çünkü takmıyorum:) sadece verilen görev ne ise onu yapıyorum birde mevzuatımıza hakimim ne hak yerim nede hakkımı yediririm. Sorgulamayı çok yaparsan sıkıntı çekersin. kendine iyi bak

reddblackk
Aday Memur
02 Aralık 2023 20:27
büyüklerimiz öyle uygun görmüş atamani yapmışlar daha senden bile dolmamış cevikte sen çalışmayacaksin da kim çalışacak hem asaletin tasdik olmamış beladan falan uzak kalırsın takma kafana

Ggpoli
02 Aralık 2023 20:30
gurur bir kenara dursun her gün işe gidip gelebilmek için 3 4 saat yol gidiyorum iş zaten yorucu birde üzerine yol eklenince çekilme bir hal alıyor. Beni isterse trafiğe isterse polis merkezine versin hiç umrumda bile değil gider çalışırım ama çevikte olmak istemiyorum.
Proletariat, 2 saat önce
çeviğe Atamanın yapılması neden rahatsız etti ki seni? operasyonel bir şubede çalışıp çıkarılmayı gururuna yediremiyorsan daha çok şey göreceksin ben trafik veya polis merkezinde çalışırken çıktı tayini dersen verilmiş sadakan varmış? Bu arada çok takma bak 10 yıllık memurum haftalık rutin hiçbir şekilde şaşmaz yerim değişir polis merkezinde ararlar beni görevin burası eyvallah der geçerim kendi yaşıt ve devrelerimden daha büyük olmama rağmen onlardan 6 7 yaş daha genç duruyorum çünkü takmıyorum:) sadece verilen görev ne ise onu yapıyorum birde mevzuatımıza hakimim ne hak yerim nede hakkımı yediririm. Sorgulamayı çok yaparsan sıkıntı çekersin. kendine iyi bak

Ggpoli
02 Aralık 2023 20:33
ilk baştan verilse sorunum yoktu düzenimi ona göre kurar devam ederdim tüm düzeni kadrodaki yerime göre kurup sonrada her gün şehrin diğer ucuna gidip gelmek yoruyor
reddblackk, 2 saat önce
büyüklerimiz öyle uygun görmüş atamani yapmışlar daha senden bile dolmamış cevikte sen çalışmayacaksin da kim çalışacak hem asaletin tasdik olmamış beladan falan uzak kalırsın takma kafana

Proletariat
Daire Başkanı
02 Aralık 2023 20:49
hangi il bilmiyorum ama çevik iyidir,tadını çıkar
Ggpoli, 1 saat önce
gurur bir kenara dursun her gün işe gidip gelebilmek için 3 4 saat yol gidiyorum iş zaten yorucu birde üzerine yol eklenince çekilme bir hal alıyor. Beni isterse trafiğe isterse polis merkezine versin hiç umrumda bile değil gider çalışırım ama çevikte olmak istemiyorum.
Toplam 5 mesaj

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