Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 21:23
Destek personeliyim güvenlik görevlisi olmak mantıklı mı
herkese selam şu an dedtek personeli olarak görev yapıyorum sizce özel güvenlik olarak atanıp gihe geçmek daha mantıklı olur mu

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