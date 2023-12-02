Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Aralık 2023 22:20
polislik mi öğretmenlik mi
sizce hangisi çalışan arkadaşlar ve neden polislik ya da neden öğretmenlik

mengok
Şef
02 Aralık 2023 22:20
alın lan bunu burdan :)

Poliss155
Memur
02 Aralık 2023 22:26
gerçekten kıyaslıyor musun şaka mı yapıyorsun

gentelman_fe
Aday Memur
02 Aralık 2023 22:48
Öğretmen sıcak yerde üşümeden ders anlatır, sen soğukta, sıcağın anlında, asfaltın sıcağında uygulama yaparsın, insanların tribini, hakaretini çekersin, bayramda, resmi tatilde herhangi bir ücret almadan çalışırsın, amirin , vatandaşın , mülki amirin gözünde değersiz bir personelsin, 20 yıllık memurum eş çalışmıyor, 2 çocuk var aldığım maaş 31908, benim derecemdeki öğretmen ek dersler ve haftasonu kursları ile 40000 ye yakın alıyor. Benim öğretmenlerin maaşında gözüm yok, Allah daha çok versin. Polisin fazla mesai sorunu çözülmediği sürece ek görevler bitmez, bedava yapılan ek görevler personeli iç içten içe yiyor, psikolojisini bozuyor, bedenen yıpratıyor. Aklın varsa sakın sakın polis olma, daha çok yzardım ama bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum
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