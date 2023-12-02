polislik mi öğretmenlik mi

Öğretmen sıcak yerde üşümeden ders anlatır, sen soğukta, sıcağın anlında, asfaltın sıcağında uygulama yaparsın, insanların tribini, hakaretini çekersin, bayramda, resmi tatilde herhangi bir ücret almadan çalışırsın, amirin , vatandaşın , mülki amirin gözünde değersiz bir personelsin, 20 yıllık memurum eş çalışmıyor, 2 çocuk var aldığım maaş 31908, benim derecemdeki öğretmen ek dersler ve haftasonu kursları ile 40000 ye yakın alıyor. Benim öğretmenlerin maaşında gözüm yok, Allah daha çok versin. Polisin fazla mesai sorunu çözülmediği sürece ek görevler bitmez, bedava yapılan ek görevler personeli iç içten içe yiyor, psikolojisini bozuyor, bedenen yıpratıyor. Aklın varsa sakın sakın polis olma, daha çok yzardım ama bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum

Öğretmen sıcak yerde üşümeden ders anlatır, sen soğukta, sıcağın anlında, asfaltın sıcağında uygulama yaparsın, insanların tribini, hakaretini çekersin, bayramda, resmi tatilde herhangi bir ücret almadan çalışırsın, amirin , vatandaşın , mülki amirin gözünde değersiz bir personelsin, 20 yıllık memurum eş çalışmıyor, 2 çocuk var aldığım maaş 31908, benim derecemdeki öğretmen ek dersler ve haftasonu kursları ile 40000 ye yakın alıyor. Benim öğretmenlerin maaşında gözüm yok, Allah daha çok versin. Polisin fazla mesai sorunu çözülmediği sürece ek görevler bitmez, bedava yapılan ek görevler personeli iç içten içe yiyor, psikolojisini bozuyor, bedenen yıpratıyor. Aklın varsa sakın sakın polis olma, daha çok yzardım ama bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum