KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Aralık 2023 22:23
tahminlerinize göre pomem başvuruları ne zaman alınır
ne zaman açıklarlar sizce?

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30. Dönem Bilecik Pomem30.dönem genel sağlık, sağlık daire hakk.

Sözlük

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