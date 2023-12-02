herkese selamlar bir konuda yardima ihtiyacim var İdari davam var sözlesme fesih konusunda karar verilmis ama karari göremiyorum yazilmadan da uyap a yüklenmiyormus 4060 a sms atmistim ilk bas ret karari verilmistir dedi sonra 3-5 kere daha attim sms icerik yok denildi hatali sms olabilir mi?

herkese selamlar bir konuda yardima ihtiyacim var İdari davam var sözlesme fesih konusunda karar verilmis ama karari göremiyorum yazilmadan da uyap a yüklenmiyormus 4060 a sms atmistim ilk bas ret karari verilmistir dedi sonra 3-5 kere daha attim sms icerik yok denildi hatali sms olabilir mi?