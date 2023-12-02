Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Aralık 2023 22:37
4060 Uyap
herkese selamlar bir konuda yardima ihtiyacim var İdari davam var sözlesme fesih konusunda karar verilmis ama karari göremiyorum yazilmadan da uyap a yüklenmiyormus 4060 a sms atmistim ilk bas ret karari verilmistir dedi sonra 3-5 kere daha attim sms icerik yok denildi hatali sms olabilir mi?

screamx1
Aday Memur
02 Aralık 2023 22:40
Girmis oldugunuz kriterlere uygun kayit bulunamamistir. B002 suan en az 10 kere bunu diyor

screamx1
Aday Memur
02 Aralık 2023 23:09
kimse yok mu?

Kenzo123
Aday Memur
02 Aralık 2023 23:11

Karar verildiğini nerden biliyorsun. Karar yazılıp imzadan geçmeden sma ten öğrenemezsin. İmzalanınca da uyapa direk yükleniyor zaten


screamx1
Aday Memur
02 Aralık 2023 23:13
aradim karar cikti dedi calisan bayan
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