Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Aralık 2023 22:53
Güvenlik soruşturması.

Merhaba. Daha önce güvenlik şubede çalışan yada güvenlik soruşturması yapmış görevli biri varmıdır acaba. Bir konu hakkında acil danışmam gerekte.

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