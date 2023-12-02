Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2023 23:06
Önlük ikramiyesi eline ulaşan var mı?

24 kasım önlük ikramiyemiz hala okulumuza ulaşmadı. Önlüksüz kaldık. İvedilikle önlüklerin ulaşmasını bekliyoruz gecikti :((

Çok Yazılan Konular

Neden işimizden memnun değiliz?2024 Ocak zammıÖğretmenler ve öğrenciler okul idaresini puanlamalı'PDR Çözüm Önerisi'ni Konuşuyoruz. "Medenice'"Öğrenci koçluğu angarya mıdır?Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Öğretmenler Kurulunda Alınan Karara Uymama Cezası DanışmaNorm fazlası olmama itiraz edebilir miyim?İlçede çalışıyorum; eşim mazeret atamasında merkezi tercih edebilir mi?Öğretmenlikten başka bir memuriyete geçiş

Sözlük

hayırlı cumalar 2 maydanoz 2,5 tl 2 yazım yanlışı 1 izmir bir başkadır 5 piramit 2 bir kere bile duymadım 1 zamanda yolculuk 1 kuruluş osmancık 1 Indiana Jones and the Dial of Destiny 2023 1 memurlar.net ücretli üyelik 1

Son Haberler

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildiÇelik'ten hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajıAK Parti'li başkan kazada hayatını kaybettiDışişleri'nden İsrail'e tepkiKonya'da çocuğun yürüyen merdivene sıkışan 3 parmağı koptu

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması