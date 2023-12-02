Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Aralık 2023 23:12
Zam hakkında

Arkadaşlar herkese merhaba. Bilen arkadaşlara bir sorum olacaktı. Ocaktaki zam sadece ana maaşa mı olacak yoksa ? Seyyanen yapılan 8000 tllik zamda ocak ayındaki zam oranı ile arttırılacak mı ?

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