Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Aralık 2023 23:58
Gözden Alınan Çürük Raporu Sağlık Teknikerinin Memuriyetine Zarar Verir mi

Sağlık Teknikeri olarak görev yapmaktayım gözümdeki bir rahatsızlıktan dolayı askerlikten muaf edilme durumum var. Bu durum memuriyetime bir zarar verir mi


TDS61
Aday Memur
03 Aralık 2023 00:26

engelinizin oldugu anlamına gelir sadece,memuriyete zarar verecek bişey değill

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