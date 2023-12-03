KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Aralık 2023 00:09
Üniversite Memurluğu

Merhaba üniversite memuru olarak çalışan var mı aranızda. Çalışma şartları nasıl, yoğun mu, hakları vs. ne durumda size zahmet bilgilendirir misiniz. Bir de tayin işi imkansız mı yoksa az da olsa ihtimal var mı. Genel hatlarıyla anlatana çok minnettar olurum. Teşekkürler

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