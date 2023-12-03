İzin ne zaman hak ediliyor?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2023 kasım ayı enflasyonuMB beklenti anketi Kasım 4,02BDDK Personeline Aylık 30 Bin TL Tazminat2023 Kasım maaşlarımızı yazalımBDDK çalışanına gelince para var, mühendise gelince yok. YazıkSeyyanen zamKamuda Çayçılık, Temizlikçilik, evrak taşıyan yapan işçilere niye bu kadar fazla maaş veriliyor ?Memura 3600 ek gösterge Komisyonda reddedilmişKariyer Uzmanları Tek BaşlıkSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması