Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2023 00:20
İzin ne zaman hak ediliyor?

7 Haziran 2023 göreve başlama tarihim. 7 Aralık 2023'te 6 ay oluyor. Yalnız 2016 yılının ağustos 1'i ile 2017 yılının Şubat 1'i arasında da askerlik yaptım. Bu durumda izni hak etmiş oluyor muyum?

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