Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Aralık 2023 00:34
Beraat kararına itiraz

hayırlı geceler arkadaşlar bir sorum olacaktı.

önce olayı anlatayım,

adli dava dosyasında iki kişiyiz, (birbirimiz ile ilişkili değiliz)

son duruşmada savcı bey mütalaa da bana beraat talep etti, diğer şahısa

ise ceza.

mahkeme heyeti ikimizede beraat verdi. duruşmadan sonra uyapta gördüğüm kadarıyla savcı bey istinafa gitmek için süre istemiş.

sorum ise,

savcı bey bana beraat istemesine rağmen istinafa benim için de gider

mi. hem beraat isteyip hem yanlış karar der mi veya istinafa dosya

bazında mı gidiliyor, yani iki kişi olduğumuz için ve itiraz edilirse

ikimizede mi otomatikman itiraz edilmiş oluyor ve istinafa ikimizde mi

gidiyoruz.

diğer sorum ise, istinafa kimin adına gittiğini biz ne zaman öğreniriz.

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?idari soruşturmada mağdurun ifadesinin alınmaması 4060 UyapÖğretmen müdüre gidip yalan soylemis tutanakJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıHukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar

Sözlük

netameli 1 insan kurban etme 1 Bugün olanlar 2 gerontokrasi 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 5 ek mtv'yi ödememek 4 Çinden Avrupaya seyahat eden hamamböceği 1 ıssık göl 1 togg 2 a million miles away 1

Son Haberler

BTK sunucularını çökerten uzman yardımcısının atılması hukuka uygun bulunduBUDO'nun bazı seferleri iptal edildiÇelik'ten hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajıAK Parti'li başkan kazada hayatını kaybettiDışişleri'nden İsrail'e tepki

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması