Beraat kararına itiraz

hayırlı geceler arkadaşlar bir sorum olacaktı.
önce olayı anlatayım,
adli dava dosyasında iki kişiyiz, (birbirimiz ile ilişkili değiliz)
son duruşmada savcı bey mütalaa da bana beraat talep etti, diğer şahısa
ise ceza.
mahkeme heyeti ikimizede beraat verdi. duruşmadan sonra uyapta gördüğüm kadarıyla savcı bey istinafa gitmek için süre istemiş.
sorum ise,
savcı bey bana beraat istemesine rağmen istinafa benim için de gider
mi. hem beraat isteyip hem yanlış karar der mi veya istinafa dosya
bazında mı gidiliyor, yani iki kişi olduğumuz için ve itiraz edilirse
ikimizede mi otomatikman itiraz edilmiş oluyor ve istinafa ikimizde mi
gidiyoruz.
diğer sorum ise, istinafa kimin adına gittiğini biz ne zaman öğreniriz.
hayırlı geceler arkadaşlar bir sorum olacaktı.
önce olayı anlatayım,
adli dava dosyasında iki kişiyiz, (birbirimiz ile ilişkili değiliz)
son duruşmada savcı bey mütalaa da bana beraat talep etti, diğer şahısa
ise ceza.
mahkeme heyeti ikimizede beraat verdi. duruşmadan sonra uyapta gördüğüm kadarıyla savcı bey istinafa gitmek için süre istemiş.
sorum ise,
savcı bey bana beraat istemesine rağmen istinafa benim için de gider
mi. hem beraat isteyip hem yanlış karar der mi veya istinafa dosya
bazında mı gidiliyor, yani iki kişi olduğumuz için ve itiraz edilirse
ikimizede mi otomatikman itiraz edilmiş oluyor ve istinafa ikimizde mi
gidiyoruz.
diğer sorum ise, istinafa kimin adına gittiğini biz ne zaman öğreniriz.