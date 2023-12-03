Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2023 01:06
Yüksek lisans için ders programı düzenlemesi yapılmak zorunda mı?

bahar dönemi için görev yerim dışında bir ilde tezliye balvurabilir miyim? Diyelim il dışında bir üniye kabul edildim ders programımın yüksek lisans derslerime göre ayarlanması için dilekçe vericem il dışı sıkıntı olur mu? ( bu yaz tayinim var tayinle gitmeyi planladığım şehir ya da komşu illeri düşünüyorum tezli yl için)


rememory
Aday Memur
03 Aralık 2023 01:20

okul idaresi imkanlar dahilinde yardımcı olmak zorunda ama imkan yoksa programını ona göre deüzenlemeyebilir. okul-ders düzeninizi aksatmamalı. aksaklık olacaksa herhangi bir hak talep edemezsiniz.


Aygüll1
Aday Memur
03 Aralık 2023 01:31
aksaklık derken hocam? 2 buçuk yıldır başkalarının programı yüzünden benimki hep dağınık oldu. 20 saat dersim var 3 güne sığdırılabilir diye düşündüm. yönetmelikte taktir hakkı verilmiş mi yoksa tezli yapan öğretmene izin verilmeli mi demiş emin değilim araştırcam.
rememory, Bugün

okul idaresi imkanlar dahilinde yardımcı olmak zorunda ama imkan yoksa programını ona göre deüzenlemeyebilir. okul-ders düzeninizi aksatmamalı. aksaklık olacaksa herhangi bir hak talep edemezsiniz.


Aygüll1
Aday Memur
03 Aralık 2023 01:56
Dilekçede bunu dayanak gösterecek o halde idarenin takdir hakkı var mı ki. düzenlenir diyor ?? e) (Ek: 05/04/2013-485808 Bakan Onayı) Memurlardan lisansüstü öğrenime devam edenlere, görevlerini aksatmamak şartıyla izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkan verecek şekilde düzenlenir.

2009memur
Aday Memur
03 Aralık 2023 12:23

Bir gün boşaltılıyor hocam eğer yüksek lisans yaparsanız, üstelik ders saatiniz de musayit

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