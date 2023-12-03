Yüksek Lisans Yardım

bahar dönemi için görev yerim dışında bir ilde tezliye balvurabilir miyim? Diyelim il dışında bir üniye kabul edildim ders programımın yüksek lisans derslerime göre ayarlanması için dilekçe vericem il dışı sıkıntı olur mu? ( bu yaz tayinim var tayinle gitmeyi planladığım şehir ya da komşu illeri düşünüyorum tezli yl için)

bahar dönemi için görev yerim dışında bir ilde tezliye balvurabilir miyim? Diyelim il dışında bir üniye kabul edildim ders programımın yüksek lisans derslerime göre ayarlanması için dilekçe vericem il dışı sıkıntı olur mu? ( bu yaz tayinim var tayinle gitmeyi planladığım şehir ya da komşu illeri düşünüyorum tezli yl için)