Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2023 01:06
Yüksek Lisans Yardım
bahar dönemi için görev yerim dışında bir ilde tezliye balvurabilir miyim? Diyelim il dışında bir üniye kabul edildim ders programımın yüksek lisans derslerime göre ayarlanması için dilekçe vericem il dışı sıkıntı olur mu? ( bu yaz tayinim var tayinle gitmeyi planladığım şehir ya da komşu illeri düşünüyorum tezli yl için)

rememory
Aday Memur
03 Aralık 2023 01:20

okul idaresi imkanlar dahilinde yardımcı olmak zorunda ama imkan yoksa programını ona göre deüzenlemeyebilir. okul-ders düzeninizi aksatmamalı. aksaklık olacaksa herhangi bir hak talep edemezsiniz.

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