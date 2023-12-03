Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2023 03:00
Ssonradan egelli sürekli engelli raporu kadro değişimi olurmu

657 tabi Şöfor olarak Aktif çalışırken görev başında trafik kazası sonucu %60 sürekli rapor verildi. ve şuan aktif araç kullanmam imkansız ortopedik engelli kaldım buna istinaden V.H.K.İ olarak ünvan değişir ve özlük haklarını alabilirmiyim.

Not: SGK ya tüm resmi evraklar görevlendirme görev yazısı ile mücaat ettim ama ne hikmetse sgk beni vazife malülü olarak görmedi ve hiçbir tazminat ve maddi destek verilmedi aca 657 baglı memurlar maaş harici bir ekstra ödeme yada tazminat alınabilirmi.Kurumdan yada SGK dan.

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