Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2023 10:14
Haziran semineri online olabilir mi?

Merhaba arkadaşlar. Ara tatil haftalari artik online olmayacak onu biliyorum da haziran semineri için bir bilgi var mi? Ona göre biletimi şimdiden alacağım. Malum ne kadar erken o kadar uygun...


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
03 Aralık 2023 10:59
bizde tatil planı yapıyoruz ama belirsizlik olması elimizi bağlıyor. muhtemelen okulda olacak. ona göre düşünmek lazım.
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