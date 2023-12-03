Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Aralık 2023 10:28
Şırnak satlık veya kiralık ev

Değerli meslektaşlarım şırnak merkezde evi olan satmak yada kiralamak niyetinde olan meslektaşlarım varsa ulaşırsa sevinirim.

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