Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
03 Aralık 2023 10:37
BECAYİŞ

İzmir'de iki yıldır görev yapıyorum. Ankara ve çevresi becaviş düşünenler ulaşsın. Ve ya şehire göre de değerlendirme yapılır.

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