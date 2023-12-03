Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Aralık 2023 11:47
Paramedik polis eş durumu tayin

Kız arkadaşım başka bir ile atanması durumunda onu hemen yanıma çekebilirmiyim yoksa belli bir süre görev yerinde calismasi mi gerek?

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