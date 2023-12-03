KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Aralık 2023 12:44
KPSS konular

Arakadaslar yaklagik 2 haftadir çalismaya başladim. Tarihten 3. üniteye Cografyadan 2. ünitedeyim. sizce çok yavas mi ilerliyorum? side durumlar nedir?

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