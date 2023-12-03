Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2023 13:50
Emekli maaşları asgari ücretin altında

Bir çok emeklinin maaşı asgari ücretin altında kalmıştır. 30 yıllık kıdemli düz memur, bilgisayar işletmeni, vhki programcı, çözğmleyici vb kategoridekintüm emeklilerin maaşı asgari ücretin altındadır. Tüm emekliler için emekli maaşında en az iki kat güncelleme yapılmalıdır.


Scooby doo
Genel Müdür
03 Aralık 2023 13:53

Evet 2024 yılı için emekli maaşları en az iki katına çıkarılmalıdır. Bari kira ve faturalarımızı ödeyebilelim.

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