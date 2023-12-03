Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2023 13:57
Son iki ay enflasyon kaç çıkarsa %50 olur

Son iki ayda enflasyon kaç çıkarsa maaş artış oranı %50 olur?

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