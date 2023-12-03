Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2023 14:55
2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli Bilgi

sözleşmeli(3+1) personelin dikkatine 663 45/a. Ocak ayında eş durumu atamasıyla ilişkili olarak dilekçe verdim. Şöyle ki eşim şu ilde çalışıyor görevi şu görev belgesi şu benim branşım şu. eşimin bulunduğu ilde kadro açılmasını talep ediyorum diye. Sizlerde bu şekilde dilekçe verin. Mağduriyet oluşmasın önüne geçilsin. Çünkü örneğin gideceğin ilde bir kişilik kadro vardır ama iki kişi o yeri talep ederse bir kişi gider bir kişi gidemez. bu da mağduriyet yaşatır. ama herkes dilekçe verirse ona göre kadro açılır ve sorun teşkil etmez. şimdi yani aralık ayında bu konuda dilekçe verebilirsiniz.

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