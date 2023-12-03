KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Aralık 2023 15:26
Pomem gih bekleyenler

Merhaba gih bekleyenlerin herhangi bi grubu falan var mı

Çok Yazılan Konular

tahminlerinize göre pomem başvuruları ne zaman alınır POMEM süreci (aktif öğrenci olarak)30. Dönem Bilecik Pomem30.dönem genel sağlık, sağlık daire hakk.

Sözlük

gerontokrasi 1 Göbeklitepe 1 Bugün olanlar 1 dolar 1 bıkkınlık veren durumlar 1 Fenerbahçe 1 aldı alacağını uzattı bacağını 1 togg 3 henry kissinger 1 maydanoz 2,5 tl 2

Son Haberler

Matardan zehirlenen kadın hayatını kaybettiKaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye istediHaftada 30 Saat Üzerinde Ders Okutan Branş Öğretmenine Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödenir?AK Parti: Belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıkHakkari'de 'çocuğun marketin deposuna kapatıldığı' iddiasına soruşturma

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması