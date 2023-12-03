KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


03 Aralık 2023 15:27
Anadolu AÖF Sağlık Yönetimi (DGS)

Merhaba arkadaşlar. DGS ile sağlık yönetimine başladım bu yıl. 3.Sınıftan başlattı zaten ama şunu sormak istiyorum. Sorumluluk ünitelerine bakarken dikkatimi çekti. Tıbbi Belgeleme dersi dgs fark dersiymiş 5.yarıyılda ama bende o ders yok. Ders seçimi de yaptırmamıştı kayıt olurken. Aynı durumda olan var mı?

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