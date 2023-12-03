Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2023 15:33
Branş Öğretmeni Sınıf Rehber Öğretmenliği Görevini Kabul Etmek Zorunda mıdır?

Yönetmelik, kanun ve anayasa bağlamında bu konuyu tartışmak lazım


Aygüll1
Aday Memur
03 Aralık 2023 15:35
ben de merak ediyorum.,

atahoca
Genel Müdür
03 Aralık 2023 15:45

Zorundadır.

https://www.memurlar.net/haber/857424/ogretmenler-sinif-sube-rehber-ogretmenligi-gorevini-almak-istemeyebilir-mi.html


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Aralık 2023 16:04

Öğrenciye kocluk yapma sinif ogretmenligi isteme. Ne yapmak istiyorsun maas alıp yatmak mi ?


ogretmen2023
Aday Memur
03 Aralık 2023 16:16

Kötü niyetli olduğunu söylemiştim değil mi?

Branş öğretmeninin asli görevi okutmakla yükümlü olduğu derslerin okutulma amaçlarını gerçekleştirmektir, maaşı da bu kapsamda haftalık 15 derse karşılık alır. Bunu bilmeden konuşan kişi ya cahildir ya da kötü niyetlidir.

SorunCevaplayıN, 38 dk. önce

Öğrenciye kocluk yapma sinif ogretmenligi isteme. Ne yapmak istiyorsun maas alıp yatmak mi ?


el7bi8gü9
Aday Memur
03 Aralık 2023 16:23

sınıf rehber öğretmenliği görevini bir öğretmen yapması gerekiyor isteyen öğretmen yoksa ya ne olacak ?

Toplam 5 mesaj

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