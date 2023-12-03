Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2023 17:23
MEB Yurt

Yurttan sınavsız atamaları yapılan çocukların niye büyük bölümünün MEB'e atandığı hakkında fikri olan var mı?

Bu çocuklar travmalı ve psikolojileri iyi değil üstelik birbirlerini çok fazla tutuyorlar. Bunların yanında bunlardan biriyle olay yaşasak yalan şahitlik yapıp başımıza iş açarlar. Bakanlık bir önlem almalı bu duruma. Bunlarla aynı ortamda bulunduğumuz için bozulan psikolojimizi saymıyorum bile.


Gozdexx
Aday Memur
03 Aralık 2023 18:06

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didaof
Aday Memur
03 Aralık 2023 19:09

Ne kadar çirkin bir konu

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