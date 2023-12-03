Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2023 18:18
Zorunlu deprem semineri donma sorunu

Arkadaşlar semineri tamamlayabilen var mı bir haftadır uğraşıyorum surekli donuyor


Ramazan212147
Aday Memur
03 Aralık 2023 18:51

??


derin sessizlik
Memur
03 Aralık 2023 20:02

Bende de aynı sorun var, vazgeçtim tamamlamiyorum


şanlı0788
Şef
03 Aralık 2023 20:21
tamamladım

Ramazan212147
Aday Memur
03 Aralık 2023 20:24

Hocam herhangi bir yaptırımı olmaz mi

derin sessizlik, 1 saat önce

Bende de aynı sorun var, vazgeçtim tamamlamiyorum


homer380
Aday Memur
03 Aralık 2023 21:10

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