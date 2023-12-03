Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2023 18:51
adli tıp kurumu kararları ve raporları dosyalarla alakasız ...doğru dürüst okumadan yazılmış mantıks

şeylerle dolu. bu yüzden binlerce doktor yurtdışına gidiyor ya da istifa ediyor.


dikkatle
Aday Memur
03 Aralık 2023 18:53

çoğu hayatında hasta bakmayan insanlar, olayları değerlendiremiyorlar


venüsten gelen
Aday Memur
03 Aralık 2023 18:59

fiyasko

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